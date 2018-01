Fãs de RBD evitam confusão no Morumbi "Diego! Diego!". O show está previsto para começar às 19h30, mas, por volta das 19h, os fãs já chamavam eufóricos por Diego Gonzales, o cantor que participa da novela Rebelde, do SBT, e vai abrir o show do grupo mexicano RBD no estádio do Morumbi, neste sábado, em São Paulo. Flávia Timossi, de 19 anos, conta que passou um mês acampada na fila para conseguir um bom lugar para assistir o show. Valeu a pena? "Com certeza!", responde ela, apoiada pelo amigo Wesley Henrique, de 18 anos. "Faria tudo de novo, sem pensar duas vezes", garante ele. Os dois, juntamente com a irmã de Flávia, Natália, de 15 anos, e os amigos Vinícius Souza, de 15 anos, Guilherme Vasconcelos, de 15 anos, Laís Baptista, de 17 anos, criaram a banda RBD Perfect Cover. Os organizadores subiram no palco para elogiar o comportamento do público: "O comportamento de vocês está exemplar. Continuem colaborando com o espetáculo". A segurança é a grande questão que envolve a turnê, pois, no início do ano, uma sessão de autógrafos no shopping Fiesta, região de Guarapiranga (zona sul de São Paulo), causou a morte de três pessoas e deixou cerca de 40 feridas. A confusão teria acontecido quando os fãs que estavam mais próximos ao palco foram pressionados por aqueles que queriam ver os integrantes da banda mais de perto. Entre 5 mil a 15 mil pessoas estavam no evento.