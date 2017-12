Fãs de Madonna ganham presente de natal antecipado

A cantora Madonna surpreendeu os fãs lançando seis canções novas no iTunes neste sábado, ao mesmo tempo que anunciou o título, a capa e os planos de lançamento do novo CD, batizado de Rebel Heart.

O álbum estará disponível no dia 10 de março e tem produção de Diplo e Kanye West, além de Billboard, Dahi e Blood Diamonds.

Madonna, de 56 anos, liberou um comunicado oficial, no qual se refere ao vazamento de 13 faixas demo, ação de hackers que ela definiu como “estupro artístico” há uma semana. “Eu esperava lançar meu novo single, Living for Love, no Dia dos Namorados, com o resto do álbum chegando na primavera. Prefiro que meus fãs ouçam versões integrais das canções em vez de faixas incompletas que estão circulando. Por favor, considerem essas seis canções como um presente de Natal antecipado”.

As faixas liberadas incluem Living for Love, Ghosttown, Devil Pray, Illuminati, Unapologetic Bitch e Bitch I'm Madonna, esta com participãção de Nicki Minaj.

No single Living for Love, ela canta, no refrão: “Took me to heaven, let me fall down/Now that it's over, I'm gonna carry on”. A sonoridade, que começa com um dedilhato kraftwerkiano, é menos "limpa" do que os projetos anteriores de Madonna, apesar da batida eletrônica forte, e lembram um pouco o pop mais simples de Express Yourself e Like A Prayer.

Ouça a faixa Living for Love: