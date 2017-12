Fãs de Jim Morrison pedem indulto ao governador da Flórida Os fãs do falecido vocalista Jim Morrison, líder da lendária banda de rock The Doors, pediram ao governador da Flórida, Charlie Crist, que conceda o indulto "pós-mortem" ao cantor, informou nesta terça-feira, 10, o jornal The Miami Herald. Morrison, condenado em 1969 em Miami a seis meses de prisão por comportamento lascivo em um show nesta cidade da Flórida, morreu em Paris três anos depois devido a um ataque cardíaco e antes que sua apelação fosse considerada. Bad boy O carismático autor de canções como Light My Fire, Break On Through e L.A. Woman foi acusado dias após seu caótico show no auditório Dinner Key, em Coconut Grove (Miami), de ter abaixado as calças e simulado uma masturbação, entre outros fatos. Quase 36 anos depois, os fãs de Morrison querem reabilitar a imagem de seu ídolo com este pedido de perdão, acrescentou o jornal. Morrison poderia, assim, ser lembrado "como um artista, em vez de como um ´bad boy´ com antecedentes criminais", disse ao jornal Dave Diamond, fã de Morrison e produtor de televisão. Segundo o jornal, Diamond escreveu no mês passado uma carta ao governador da Flórida pedindo que concedesse o perdão "pós-mortem" a Morrison, a fim de limpar sua imagem e a da banda, que sofreu depois do escândalo o cancelamento de várias apresentações. Os esforços de Diamond têm o sinal verde do pai de Morrison, George S. Morrison, de 87 anos e almirante reformado da Marinha Americana. No entanto, Crist, que disse que estaria disposto a rever a sentença, não pode conceder ele mesmo o perdão, pois precisa ter o apoio de outros dois ou três membros de seu gabinete, que decide nos casos de pedido de clemência.