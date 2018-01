Fãs de Elvis Presley quebram recorde em Sydney Trinta anos após a morte do ídolo, fãs australianos de Elvis Presley fizeram uma curiosa homenagem ao cantor no final do festival anual de seus imitadores, que terminou na noite de domingo na cidade de Parkes, 400 quilômetros a oeste de Sydney. Vestidos como o cantor, com brilhantina nos cabelos e óculos escuros, 147 imitadores do Elvis bateram recorde ao cantarem juntos uma de suas músicas. O recorde anterior era do Festival do Elvis de Collingwood, no Canadá, onde 78 imitadores haviam cantado juntos. A interpretação apaixonada de Love Me Tender foi documentada por observadores do Guinness Book, o livro dos recordes. "Não conseguimos fazer que todos coubessem no palco", disse com orgulho o prefeito de Parkes, Robert Wilson, também vestido como Elvis. Cerca de 6 mil admiradores do ídolo, outro recorde, foram à pacata cidadezinha de Parkes para a 15a edição do festival. No ano passado, o público foi de 5 mil, quase dobrando a população da cidade de apenas 10,5 mil habitantes. Outras 60 atividades ligadas ao ídolo enriqueceram o programa do festival que durou quatro dias, terminando ontem com um café da manhã seguido de uma missa gospel, que reuniu 1.600 pessoas, e um show com os maiores sucessos de Elvis Presley no parque da cidade. Muitos casais renovaram seus votos de fidelidade ao som de Love Me Tender e diante de Bean Vegas, o único padre oficial de casamentos estilo Elvis.