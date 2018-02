LONDRES - Os fãs de Amy Winehouse estão em estado de choque. Um ambiente de tristeza e incredulidade toma conta de Camden Square, rua onde a cantora morava, no norte de Londres.

Em frente a sua casa, o silêncio dos admiradores reflete a surpresa da morte. Um grupo fiel se mantém em vigília, enquanto diversas pessoas chegam para observar o movimento e saem, garantindo uma movimentação tranquila. Por volta das 18h30 (de Brasília, 22h30 local), cerca de cem fãs se reuniam no local. Levam flores, velas e mensagens de despedida. Muitos se abraçam e ouvem as músicas de Amy em seus fones. Diversas famílias passam pelo lugar, trazendo crianças.

"É simplesmente surreal", disse o fisioterapeuta australiano Matthew Snype, de 30 anos, que viu Amy ao vivo num show em 2004, antes do mega sucesso. "Uma loucura receber hoje essa notícia, depois do choque com o atentado em Oslo."

O silêncio em Camden Square foi quebrado por volta das 19 horas (23h de Londres), quando duas fãs vestidas como a cantora embalaram com bom pulmão a letra de "Back to Black". "Estou absolutamente devastada", afirmou uma delas, a estudante Abigail Liebovitz, de 16 anos. Sua amiga Faye Harris, também de 16 anos, se disse chocada com a perda de alguém tão jovem. "É muito estranho saber que ela se foi e não está mais aqui".

Brasileiros

Um grupo de dez brasileiros residente em Londres também veio homenagear a cantora. O publicitário Alvaro Kassab Neto, 24 anos, disse que estava triste e emocionado. "Viemos por curiosidade e também para participar do momento."

Ele contou que frequentava o pub The Hamley Arm´s, em Camden Town, às quintas-feiras, na esperança de encontrar a cantora, mas nunca conseguiu. Esse era o pub preferido de Amy, também no bairro de Camden Town.

A frente da casa da cantora está bloqueada e protegida por cinco policiais. Os fãs se concentram ao redor e depositam flores e velas junto a uma das árvores da rua.