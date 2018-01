Fãs colombianas de Justin Bieber tentam impedir que seus grafites sejam apagados

Fãs de Justin Bieber tentaram impedir hoje que artistas de rua cobrissem com novos desenhos os grafites feitos pelo cantor ontem, em Bogotá. "Estou enojada porque esses caras vêm até aqui e acabam com os grafites de Justin. Ele tem direito a fazer sua arte", disse uma fã.

Um grupo de grafiteiros se uniu no centro da cidade e começou a pintar sobre os grafites do cantor. Impedidos pelas fãs de continuar, iniciaram uma discussão. "É essa a mensagem que ele quer passar para a juventude?", perguntou um dos artistas de rua, fazendo referência a um desenho feito pelo cantor no qual uma folha de maconha aparece no centro da bandeira canadense.

Bieber foi escoltado por agentes da polícia colombiana na noite de quarta, enquanto fazia os grafites, o que está proibido pela lei do país. Hoje, o secretário de governo de Bogotá fez críticas aos agentes.Bieber está em turnê pela América Latina e, neste fim de semana, apresenta-se em São Paulo e no Rio.