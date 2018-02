Fãs celebram aniversário de 70 anos de John Lennon em NY

É difícil imaginar o que soa mais improvável: o aniversário de 70 anos de John Lennon ou o trigésimo aniversário de sua morte.

No dia em que o falecido músico de Liverpool teria se convertido em septuagenário, seguidores visitaram o setor "Strawberry Fields" do Central Park e assistiram a um concerto beneficente próximo do local.

As homenagens ao ex-integrante dos Beatles e militante pacifista incluem um mosaico doado pela cidade italiana de Nápolis. Além disso, uma placa traz os nomes dos 121 países que são favoráveis a declarar o setor "Strawberry Fields" como "Jardim da Paz".

O setor, com cerca de um hectare de área, foi batizado com a canção de Lennon. A celebração do aniversário do músico começou na quinta-feira na Inglaterra, onde a filial britânica do Google divulgou um vídeo novo de uma canção do músico.