Fãs aguardam ansiosos show de reencontro do Led Zeppelin As canções ainda são as mesmas, e a paixão também será igual quando fãs de todo o mundo se reunirem na segunda-feira para assistir ao show único de reencontro do Led Zeppelin, uma das bandas mais influentes do rock. O vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones vão tocar em Londres com o baterista Jason Bonham, filho do quarto membro original da banda, John Bonham, cuja morte, em 1980, levou ao fim da banda. Canções como "Stairway to Heaven", "Whole Lotta Love" e "Communication Breakdown" ajudaram o Led Zeppelin a vender 300 milhões de álbuns, a maioria em sua época áurea, nos anos 1970, quando eles formavam o maior grupo de rock do mundo. Quando o Led Zeppelin anunciou que faria um concerto em homenagem ao falecido promotor musical Ahmet Ertegun, que os contratou em 1968, o site de venda de ingressos ficou paralisado devido ao grande número de pessoas (contabilizadas pela banda em milhões) que tentaram acessá-lo. Um fã da Escócia participou de um leilão beneficente no mês passado e pagou 170 mil dólares por dois ingressos. Para coincidir com o show beneficente, a banda lançou um álbum de seus maiores sucessos, "Mothership", um DVD digitalmente remasterizado de "The Song Remains The Same", incluindo imagens raras ao vivo de concertos feitos nos anos 1970, e todo seu catálogo antigo na Internet. O concerto foi adiado em duas semanas depois de Jimmy Page ter quebrado o dedo numa queda. No final de novembro o guitarrista disse que seu dedo estava sarando bem e que vai conseguir tocar no concerto. POSSÍVEL VOLTA? Os três membros sobreviventes do Led Zeppelin já estiveram juntos no palco algumas vezes desde que a banda se desfez, há 27 anos. Mas, enquanto esses reencontros foram caóticos, a banda está confiante que o show de 90 minutos da segunda-feira será diferente. Page disse que a banda provavelmente tocará uma faixa que nunca antes tocou em público. Mas ele não quis especular se o concerto, se for bem sucedido, poderá ou não levar a uma turnê de reencontro. Cada vez mais bandas --incluindo, nas últimas semanas, os Sex Pistols e as Spice Girls-- vêem se reunindo para apresentar-se ao vivo em lugar de gravar novas músicas. Hoje em dia as turnês e os produtos vendidos em conexão com elas geralmente são mais rentáveis que a venda de discos. Fontes do setor musical acham que Robert Plant, que vem tendo mais sucesso como artista solo, pode estar menos interessado em uma turnê de reencontro que Jimmy Page e John Paul Jones.