Famosos lamentam morte de George Michael

Músicos, artistas e celebridades se manifestaram em suas redes sociais para lamentar a morte do cantor e compositor George Michael. De acordo com informações de seu representante, ele "faleceu pacificamente em casa".

"Estou em profundo choque. Perdi um amigo amado, a alma mais gentil, mais generosa e um artista brilhante. Meu coração vai para sua família e todos os seus fãs." Elton John, cantor.

"Mais do que um fenômeno mundial do pop, George Michael foi uma das grandes e verdadeiras almas britânicas. Muitos de nós temos um débito com ele que nunca será pago. Adeus Jorge." Mark Ronson, DJ e produtor.

"Descanse em paz, George Michael. Tristes demais, você foi uma lenda e foi para longe muito jovem. Ouvindo ‘Last Christmas’ agora." One Republic, banda.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Este ano ainda não acabou. Tantas pessoas estão morrendo. Descanse em paz, George Michael." William Shatner, ator.

"Meu coração está despedaçado porque ele se foi hoje." Dita Von Teese, modelo, atriz e dançarina.

"Eu amei George Michael durante todo o tempo que me lembro. Ele era uma inspiração absoluta. Sempre à frente de seu tempo." James Corden, apresentador.

"George Michael foi uma alma doce e gentil." Ryan Reynolds, ator.

"Já sinto a sua falta. Obrigada por todo o ativismo radical na comunidade LGBT! Te amo para sempre." Miley Cyrus, cantora.

"Adeus, meu amigo. Outro grande artista nos deixa. 2016 pode dar o fora agora?" Madonna, cantora.

"Tão triste de ouvir sobre a morte de George Michael. Minhas orações e condolências vão para a família, amigos e fãs." Gloria Gaynor, cantor.

"RIP George Michael. Eu não posso acreditar. Um incrível cantor e encantador ser humano, muito jovem para nos deixar.", Bryan Adams, músico.

LEIA MAIS: Análise: George Michael era a essência do pop romântico sem medo de ser brega

"É melhor não ser verdade sobre George Michael." Liam Gallagher, cantor.

"Mais dor e saudade prum coração... que ano." Maria Rita, cantora.

"Eu não acredito que George Michael morreu. Um de meus cantora favoritos... foi muito cedo." Victoria Justice, atriz e cantora

"RIP George Michael. Obrigado por tudo, tudo mesmo que você contrinuiu na minha vida e na vidad e tantos! You rock man! Até breve." Carlos Tufvesson, estilista.

"Você sempre será meu artista favorito. Meu coração está triste. RIP incrível George Michael. Eu não posso acreditar nisso." Laura Pausini, cantora.

"2016 - perda de outra alma talentosa. Todo nosso amor e simpatia à família @GeorgeMichael." banda Duran Duran

"Descanse com as estrelas brilhantes, George Michael. Você encontrou sua Liberdade, sua Fé. Foi seu Último Natal, e vamos sentir sua falta." George Takei, ator.

"Você deu ao #Mundo um presente incrível! O que é um #Talento! O que um #Perda! Vamos continuar a te amar! #RIP George Michael!" La Toya Jackson, cantora.

"Último Natal para um cantor incrível que vai embora cedo demais. RIPGeorgeMichael." David Guetta, DJ.