Artistas lamentam a morte de Belchior nas redes sociais

Após a divulgação da notícia da morte do cator e compositor Belchior, famosos usaram as redes sociais para se despedir do artista. Belchior morreu na noite do último sábado, 29, na cidade de Santa Cruz do Rio Grande do Sul, aos 70 anos.

O também cantor e compositor Guilherme Arantes publicou um texto em sua página do Facebook homenageando o amigo, o qual classificou como "o melhor letrista de canções transformadoras que já existiu".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cantor Fagner, amigo de Belchior, publicou em seu Instagram um vídeo interpretando a canção "Como nossos pais" com a hashtag "#DescanseEmPaz".

Minha dor é perceber Que apesar de termos feito tudo o que fizemos... #DescanseEmPaz #Belchior Uma publicação compartilhada por Raimundo Fagner (@fagneraimundo) em Abr 30, 2017 às 9:22 PDT

O cantor Leoni lamentou a morte do compositor, o qual afirmou que era seu ídolo da adolescência, e em seguida publicou um vídeo de Elis Regina interpretando a música "Como nossos pais".

Filha de Elis Regina, a cantora Maria Rita também publicou uma homenagem nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, a artista escreveu alguns trechos da música "Como nossos pais".

Humberto Gessinger, vocalista da banda Engenheiros do Havaí, publicou em sua página do Facebook um vídeo em que a banda interpreta a canção "Alucinação", composta por Belchior em 1976.

Téo José também foi um dos famosos que publicou músicas em homenagem ao artista. Em seu Twitter, o narrador colocou vídeos das canções "A palo seco", "Paralelas" e "Como nossos pais".

Este curto muito. Vai na paz e com Deus, https://t.co/tFo6rTTqdF — Téo José (@teojose) 30 de abril de 2017

O ator Bruno Mazzeo escreveu um trecho da mesma música publicada por Téo José e afirmou "Viva Belchior! Dos grandes! Salva de palmas".

"Eu quero é que esse canto torto Feito faca corte a carne de vocês". Viva Belchior! Dos grandes! Salva de palmas. — Bruno Mazzeo (@bmazzeo) 30 de abril de 2017

Gregorio Duvivier, ator e escritor, publicou uma imagem de uma mureta pichada com as palavras "Fora Temer volta Belchior (sic)".

O apresentador Serginho Groisman escreveu em seu Twitter: "Estou triste com a morte de Belchior. Conheci nos anos 70 e suas músicas me lembram o inconformismo que o jovem deve ter. Cearense com orgulho".

Estou triste com a morte de Belchior.Conheci nos anos 70 e suas músicas me lembram o inconformismo que o jovem deve ter.Cearense com orgulho — Serginho Groisman (@oserginho) 30 de abril de 2017

A atriz Nathalia Dill publicou uma foto no cantor em seu Instagram e trechos da música "A palo seco".

Esse desespero é moda em 2017! Salve #belchior Se você vier me perguntar por onde andei No tempo em que você sonhava De olhos abertos, lhe direi: Amigo, eu me desesperava Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 Mas ando mesmo descontente Desesperadamente eu grito em português Tenho vinte e cinco anos De sonho e de sangue E de América do Sul Por força deste destino Um tango argentino Me vai bem melhor que um blues Sei que assim falando pensas Que esse desespero é moda em 76 E eu quero é que esse canto torto Feito faca, corte a carne de vocês Uma publicação compartilhada por Nathalia Dill (@nathaliadill) em Abr 30, 2017 às 8:54 PDT

Em seu perfil oficial no Facebook, o cantor Buchecha também lamentou a morte de Belchior, a quem chama de "mestre".

O perfil da banda Jota Quest também lamentou no Facebook e decretou luto.

A apresentadora Sônia Abrão publicou mais de 10 músicas do cantor em seu Twitter e disse que ama o cantor.

Ah, não! Assim não tem coração que aguente!!!! Eu amo o Belchior!!! https://t.co/TypbC89vUj — Sonia Abrão (@SoniaAbrao) 30 de abril de 2017

Fãs também lamentaram a morte do cantor, que se tornou o assunto mais comentado no Twitter do Brasil e segundo mais comentado em todo o mundo.

A causa da morte do artista ainda não foi divulgada. O corpo do músico deve ser transferido do Rio Grande do Sul para o Ceará ainda neste domingo, 30.