Familiares e amigos falam sobre a morte de Michael Jackson

Familiares, amigos, colegas e fãs estão homenageando Michael Jackson. Leia alguns depoimentos:

Hollywood presta homenagem a Michael Jackson

A trajetória de Michael Jackson, ícone do pop

Michael Jackson morre primeiro no Twitter

Território Eldorado: ouça todas as fases do rei do pop

Fórum: Morre Michael Jackson, rei do pop

'Thriller', o disco mais vendido da história

'Beat It', com Michael Jackson

Jermaine Jackson, irmão:

"Meu irmão, o lendário rei do pop, Michael Jackson, faleceu na quinta-feira 25 de junho de 2009 às 14h26. Acredita-se que ele tenha sofrido um ataque cardíaco em sua casa. Nossa família pede que a mídia respeite nossa privacidade neste momento difícil. E que Alá esteja com você, Michael. Amo você."

Madonna, cantora:

"Não consigo parar de chorar por causa dessa notícia triste. Sempre admirei Michael Jackson - o mundo perdeu um de seus grandes, mas sua música viverá para sempre. Meu coração está com seus três filhos e com os outros membros de sua famíila. Deus o abençoe."

Britney Spears, cantora:

"Ele era um homem maravilhoso, e sentiremos uma grande falta."

Celine Dion, cantora:

"Estou chocada. Estou perplexa com essa tragédia. Michael Jackson foi um ídolo por toda minha vida. Ele não era apenas uma pessoa talentosa, era único - um gênio. É como quando Kennedy morreu, quando Elvis morreu. Minha solidariedade está com a família. É uma grande perda e ainda não parece realidade".

Cher, cantora:

"Estou tendo um milhão de reações diferentes das que achei que teria. Ele era um grande cantor - Deus dá certos dons e esta criança era uma criança tocada por esse talento. Ele cantava como ninguém e conseguia conectar-se às pessoas."

Quincy Jones, produtor musical:

"Estou completamente devastado com essa notícia. Não tenho palavras. A divindade uniu nossas almas e nos permitiu que fizéssemos o que fizemos nos anos 80. Até hoje sua música é tocada em todos os cantos do mundo, e o motivo para isso é que ele tinha tudo - talento, graça e profissionalismo. Perdi meu irmãozinho hoje e parte da minha alma se foi com ele."

Lisa Marie Presley, ex-mulher de Michael Jackson:

"Estou tão triste e confusa, com todas as emoções possíveis. Meu coração está partido por causa de seus filhos, que eu sei que eram tudo para ele, e por sua família. Essa é uma perda imensa em tantos níveis, as palavras me escapam."

Reverendo Al Sharpton, ativista de direitos humanos:

"Achávamos que o veríamos fazer o moonwalk mais uma vez. Como amigo de Michael por mais de 35 anos, peço às pessoas do mundo que rezem por ele e por sua família."

P. Diddy, cantor:

"Michael Jackson me mostrou que na verdade você consegue visualizar o ritmo. Ele fazia a música ganhar vida! Ele me fez acreditar em mágica! Eu vou sentir falta dele!"

Jane Fonda, atriz:

"Estou chocada. Meu amigo, Michael Jackson, está morto. Ele morou comigo por uma semana no set de Um Lago Dourado, depois de Thriller."

Arnold Schwarzenegger, governador da Califórnia e ex-ator:

"Ele foi uma das personalidades mais influentes e icônicas da indústria da música. Nossos corações estão com a família Jackson, com os filhos de Michael e com seus fãs ao redor do mundo."

Usher, cantor:

"Meu coração está com o rei do pop e sua família."

Matt Fiddes, ex-guarda-costas:

"Ele é o homem mais mal compreendido do mundo. Todos achavam que ele era um louco esquisito, mas quando você está com ele ele é tão normal como todo mundo. Não acho que ele se sentia famoso como todo mundo achava, ele não pensava assim. Ele era um sujeito carinhoso, que fazia de tudo para ajudar os doentes. Uma noite em Londres ele quis ver pessoas sem-teto. Ele mandou uma porção de pizzas em segredo. O cara tinha um bom coração. Ele costumava se disfarçar e fugir do quarto do hotel e fazer coisas normais em lojas, as pessoas não sabiam quem ele era, mas isso dava a ele um gosto da vida real."

Ludacris, rapper:

"Se não fosse por Michael Jackson, não seria o que sou hoje. Sua música e seu legado viverão para sempre. Preces pela família."

Kelly Clarkson, cantora:

"um dia triste em Hollywood. Você sempre estará no meu coração."