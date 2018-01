Família vai terminar 'castelo' de José Rico no interior de São Paulo

Mesmo depois de morto, o cantor sertanejo José Rico poderá ter realizado um de seus grandes sonhos. A conclusão do "castelo", com mais de cem quartos, que está sendo erguido em Limeira, será finalizado pela família. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 4, e a obra -que fica às margens da Rodovia Anhanguera (SP-330)- não será comercializada após o término, segundo os parentes.

Quando vivo, José Rico teria ouvido de uma cigana há muitos anos que nunca conseguiria terminar a casa própria. De acordo com a assessoria do cantor, além de finalizar a mansão, a família não pretende vender este e outros bens do sertanejo que morreu nesta terça-feira, 3, aos 68 anos de idade.

Há pouco mais de quatro meses, em entrevista, José Rico contou que a história sobre a previsão da cigana seria apenas uma lenda. E que pretendia montar um estúdio no castelo, além de levar toda a sua família para morar no local. "Ali é meu mundo", afirmou durante reportagem exibida no Fantástico, programa da TV Globo.

A obra começou a ser erguida há mais de 30 anos e fica na divisa de Limeira com Americana (SP), cidade onde o corpo do artista foi enterrado. José Rico chegou a compor uma música com o nome "Castelo", cuja letra diz "construi um castelo bonito pra dar de presente a pessoa amada".

Outra. Esta não foi a primeira grande obra do artista que, ao contrário do parceiro Milionário (mais recatado), era bem megalomaníaco. Nos anos 70 ele construiu uma casa no formato da taça Jules Rimet, prêmio oferecido ao Brasil pela conquista da Copa do Mundo de Futebol. Porém, morou pouco no imóvel e acabou vendendo. “Tudo isso é um sonho", falou certa vez José Rico sobre a intenção de fazer obras grandiosas.