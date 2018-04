Família faz mistério sobre sepultamento de Michael Jackson

'Thriller', o disco mais vendido da história

A família do cantor continua fazendo mistério sobre o assunto, mas segundo a CNN, há indícios que o sepultamento ocorrerá no cemitério Forest Lawn em Hollywood Hills. Segundo a Rede Globo, a família seguiu para almoçar em um restaurante com parentes e amigos, enquanto o corpo do rei do pop foi para local ignorado e não foi visto entrando no cemitério Forest Lawn.

Nesta terça, 7, a polícia divulgou o certificado de óbito de Michael Jackson, sem a causa de sua morte, designada como "ainda não definida". A polícia continua investigando as causas da morte do cantor de 50 anos, em 25 de junho. Sua profissão foi definida como "músico", segundo documento apresentado pela irmã La Toya. Ela foi uma entre os vários membros de sua família que estava no hospital quando foi anunciada a morte de Michael Jackson. O documento não diz onde o cantor será enterrado.