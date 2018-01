Família de Wando agradece apoio e pede orações aos fãs

SÃO PAULO - A família do cantor Wando divulgou na tarde desta terça-feira, 31, uma nota de agradecimento aos médicos, amigos e fãs do artista. A filha, Gabrielle Burcci, e a esposa, Renata Costa Lana e Souza, pediram para que todos continuem rezando por ele.

A carta foi entregue a jornalistas pela assessoria do Biocor Instituto, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, onde o artista está internado em estado grave.

Wando foi internado no Hospital no último dia 27, com problemas cardíacos graves. Ele foi submetido à angioplastia coronariana em caráter de urgência para desobstrução das artérias do coração.

De acordo com o último boletim médico divulgado nesta terça, Wando está sob efeito de sedativos e respira com ajuda de aparelhos. Seu estado de saúde é gravíssimo e ele corre risco de morrer, segundo o hospital.

Leia nota da família na íntegra:

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2012,

A família do paciente Vanderley Alves dos Reis, o Wando, se manifesta por meio da nota a seguir.

"Gostaríamos de agradecer a todas as manifestações de preocupação e carinho de amigos e fãs para com nosso querido Wando. Estivemos passando por momentos muito difíceis e cruciais, mas sabemos que estamos agora em um melhor caminho. Apesar da gravidade do caso, sua melhora tem sido evidente e gradual.

É importante ressaltar que o excelente atendimento de toda a equipe do Hospital Biocor foi preponderante para chegarmos onde nos encontramos agora. Queremos agradecer a todos, sem exceção: setor administrativo, enfermeiros e médicos. Em especial, Dr. Mario Vrandecic, Dr. João Carlos de Souza Dionísio, Dr. Eduardo Szuster, Dr. Mauricio de Rezende Barbosa, Dr. Heberth Miotto, Dr. Joel Teles e Dra. Rossana Dall'Orto Elias.

Acreditamos que o fator hereditário e a corrida cotidiana contribuíram de forma importante para o que aconteceu. Sabemos que de agora em diante, temos uma batalha a travar mesmo fora do hospital. Apesar de o Wando não beber, fumar ou ser diabético, entendemos que ele terá que rever seu estilo de vida, em prol de si mesmo e de todos aqueles que tanto amam.

Continuamos contando com o afeto e a oração de todos."

Assinam a nota: Gabrielle Burcci, filha, e Renata Costa Lana e Souza, esposa.