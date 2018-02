Família de Michael Jackson planeja show em tributo ao cantor

LOS ANGELES (Reuters) - Diversos membros da família de Michael Jackson anunciaram nesta segunda-feira planos de um concerto em homenagem ao "Rei do Pop", mas não divulgaram nomes de artistas que participarão do evento.

O show em tributo ao cantor, apoiado pela matriarca da família, Katherine Jackson, será realizado em 8 de outubro em Cardiff, no País de Gales, no Millennium Stadium, que comporta cerca de 75 mil pessoas.

O concerto será transmitido ao vivo via satélite em pay-per-view e em cinemas ao redor do mundo, em alguns deles em 3D, disse a Global Live Events, que promove o evento.

Katherine Jackson disse a repórteres em Los Angeles que está orgulhosa do evento e do calibre dos cantores que participarão do show, embora nenhum nome tenha sido anunciado.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Se meu filho estivesse aqui hoje, ele se sentiria da mesma forma, então eu gostaria de dizer muito obrigada por ajudarem a manter vivo o legado de meu filho", afirmou.

Michael Jackson, que ficou famoso ao cantar ao lado de seus irmãos quando criança e posteriormente com uma carreira solo que incluiu sucessos como "Thriller" e "Billie Jean", morreu em junho de 2009 de overdose do anestésico cirúrgico propofol, que ele usava para ajudar a dormir.

O médico dele na época, Conrad Murray, foi acusado de homicídio culposo pela morte de Jackson. Ele alegou ser inocente e um julgamento será iniciado em setembro.

O irmão de Jackson Jermaine Jackson tentou em vão organizar um concerto de tributo em Viena, em 2009, mas os planos foram descartados depois que ele teve dificuldades em conseguir grandes nomes para o evento.

Jermaine e o pai de Michael Jackson, Joe Jackson, não estavam no anúncio desta segunda-feira. Katherine foi acompanhada pelos membros da família Tito, Jackie, Marlon e LaToya.

"Eu sei que esse tributo será algo espetacular", disse LaToya a repórteres.