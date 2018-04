Familia de Michael Jackson nega velório em Neverland

O comunicado diz ainda que "os planos para uma homenagem pública para Michael Jackson estão sendo feitos e serão noticiados em breve".

Na guerra midiática em torno de notícias sobre o enterro, o velório, o testamento e o destino dos filhos de Michael Jackson tem causado um movimento de afirmações e desmentidos como este. Sem um porta voz oficial da família divulgou-se que o corpo do cantor seria levado na quinta-feira para o excêntrico rancho onde viveu por cerca de 20 anos, para ser velado pelos fãs na sexta-feira, e pela família no domingo. Hoje, as agências de notícias já confirmavam a presença de muitos fãs e equipes de televisão no local, à espera da chegada dos restos mortais do rei do pop.