Família de Michael Jackson já recolhe bens da casa do cantor

A irmã do cantor Michael Jackson, Janet, chegou à casa onde o cantor vivia às 10h da manhã deste sábado, 27, com três caminhões de mudança. Um dos caminhões entrou na mansão, localizada em Carolwood Drive, em Los Angeles, aparentemente para começar a retirada dos objetos pessoais do 'Rei do Pop' da residência, que era alugada.

Segundo uma fonte ouvida pela agência Associated Press, os familiares estão se sentindo confusos e revoltados com a falta de informação daqueles que estiveram próximos ao Rei do Pop em seus últimos dias.

Parte da insatisfação é dirigida à AEG, empresa londrina que promoveria a série de 50 shows do cantor em Londres a partir de julho. Ainda de acordo com a fonte, a família quer saber mais sobre o papel dos conselheiros e representantes de Michael, que foram indicados pela AEG. A empresa não comentou as informações.

Com informações da Associated Press