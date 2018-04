Família de Michael Jackson chega a cemitério para funeral

A família de Michael Jackson e os amigos mais próximos do "rei do pop" chegaram nesta terça-feira, 7, por volta das 8h15 de Los Angeles (12h15 de Brasília) ao cemitério Forest Lawn, onde se encontra o cadáver do cantor, para um funeral privado.

A família foi em uma comitiva de cerca de 12 automóveis escoltados por vários veículos da Polícia e um grande grupo de agentes motorizados a partir de sua casa, em Encino (Los Angeles), até o cemitério. Por motivos de segurança, as autoridades fecharam o trânsito nas estradas pelas quais passou a caravana de automóveis.

Estima-se que cerca de 100 pessoas poderiam participar do funeral íntimo que antecede a homenagem pública que acontecerá a partir das 10h (14h de Brasília) no ginásio Staples Center, no centro de Los

Angeles.