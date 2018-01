Família de Chris Cornell rejeita ideia de suicídio

A família do vocalista do Soundgarden Chris Cornell refuta a ideia de que o cantor cometeu suicídio. Por meio de um comunicado, familiares informaram que, sem os resultados dos testes de toxicologia, não se pode ter certeza do que levou à morte de Cornell ou se havia alguma substância envolvida.

Segundo o advogado Kirk Pasich, Cornell uma receita prescrita para ansiedade, o medicamento Ativan poderia causar vários efeitos colaterais.

O músico de 52 anos de idade, foi encontrado morto em seu quarto de hotel em Detroit na quarta-feira, depois de um show. Sua esposa, Vicky Cornell, disse no comunicado que, quando falou com ele depois de seu show, seu marido disse a ela que tomou "um Ativan extra ou dois" enquanto balbuciava as palavras.

Um legista em Detroit disse que Cornell havia se enforcado. A polícia e dois jornais locais disseram que o artista foi encontrado com uma faixa ao redor do pescoço.