Família Caymmi canta o pai Dorival Dentro da programação Sesc de Artes - 60 Anos de Sesc São Paulo, os irmãos Nana, Dori e Danilo Caymmi, filhos do mestre Dorival Caymmi, voltam a se encontrar sábado e domingo, no Teatro do Sesc Pinheiros, para cantar o repertório festivo e cheio de molejo do pai. O show "Caymmi por Nana, Dori e Danilo", apresentado pelo trio, não deixa de ser uma extensão das homenagens iniciadas com o lançamento do CD "Para Caymmi, de Nana, Dori e Danilo", que celebrava os 90 anos do pai. No repertório do show, os irmãos cantam clássicos de Dorival, entre eles, os obrigatórios "O Que é Que a Baiana Tem", "Promessa de Pescador" e "Saudade de Itapoã". Além de revisitar sua obra musicalmente falando, os três prometem outro bom momento do espetáculo, quando vão compartilhar com o público algumas passagens da vida e histórias de Dorival, que completou 92 anos em abril. Os irmãos Caymmi vêm de uma temporada de homenagens, que teve início em 2004 quando justamente "Para Caymmi, de Nana, Dori e Danilo" foi lançado. Um show histórico no Canecão, no Rio naquele ano, rendeu ainda um disco ao vivo e um DVD. A comoção no palco foi tamanha que Nana não permitiu que nenhum reparo interferisse naqueles registros ao vivo. Não deixou que o produtor musical, o perfeccionista Zé Milton, mexesse em sequer um detalhe fora do lugar. O próprio Dorival Caymmi apareceu nesse show. Não muito diferente do disco feito em estúdio poucos meses antes, o repertório do espetáculo relembrou alegres sambas do compositor baiano. Entre eles, "Saudades da Bahia", "Acontece Que Eu Sou Baiano", "O Samba da Minha Terra", "A Vizinha do Lado", além dos belos "Promessa de Pescador", "O Bem do Mar", "Peguei Um Ita no Norte" e "Marina". Todos os arranjos das canções são assinadas por Dori Caymmi. É o que eles devem reproduzir agora em Caymmi por Nana, Dori e Danilo. Caymmi por Nana, Dori e Danilo. Teatro do Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195, (11) 3095-9400. Sábado, 21 h; dom., 18 h. R$ 15 a R$ 30