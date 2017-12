Falta de segurança faz Maria Rita adiar show em Cuiabá

A cantora Maria Rita cancelou o show que faria na cidade de Cuiabá no último sábado, 10, após sofrer ameaças. Enquanto fazia a passagem de som, uma pessoa entrou armada "ameaçando membros da equipe e colocando em risco, por via de consequência, a integridade da artista", informou a equipe de Maria Rita em sua página oficial no Facebook.

A equipe da cantora também informou que o responsável pelo contrato "está definindo a política da devolução dos ingressos". Maria Rita se apresentaria no 'Alphaville Buffet Premium' em uma apresentação da turnê 'Samba de Maria'. O show estava previsto para as 21h.

Segundo informações do site G1, o homem que teria ameaçado a equipe de produção da cantora Maria Rita foi liberado após o pagamento de fiança. Ainda de acordo com o veículo, ele foi apontado pela organização do evento como sargento da PM de Mato Grosso.