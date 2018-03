Fall Out Boy substitui Billy Idol no Rock In Rio 2017

A banda norte-americana Fall Out Boy foi escalada para substituir o cantor britânico Billy Idol no line-up do dia 21 de setembro do Rock In Rio. A informação foi confirmada pela produção do festival no final desta sexta-feira, 31.

O quarteto, famoso por músicas como Dance, Dance e Thnks fr th Mmrs, irá se apresentar no Palco Mundo na mesma noite que será encerrada por Aerosmith. Def Leppard e Scalene completam as atrações.

O cancelamento do show de Idol foi informado na noite da quinta-feira, 30, pela produção do Rock In Rio, que não informou, porém, o motivo.

Formada pelos membros Patrick Stump (vocal/guitarra), Pete Wentz (baixo), Joe Trohman (guitarra) e Andy Hurley (bateria), a banda Fall Out Boy lançou em 2015 o seu sétimo e mais recente álbum de estúdio, American Beauty/American Psycho, que conta com faixas como Centuries e Uma Thurman.

Depois de uma etapa de pré-vendas, os ingressos para o Rock In Rio 2017 serão disponibilizados para compra no dia 6 de abril, através do site Ingresso.com. o valor da entrada, por dia de festival, será de R$ 455,00 (inteira) e R$ 227,50 (meia). Apesar de ser feita de forma exclusivamente online, a venda de ingressos não gera cobrança de taxa de conveniência.