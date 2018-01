Fall Out Boy e Yellowcard juntos no Palestra Itália, domingo Nem se você os apertar durante uma CPI, com Heloísa Helena fazendo perguntas aos berros, eles iriam admitir que são ´emo´. Detestam que os chamem assim, mas o fato é que, aonde forem, o rótulo vai junto. É assim com as duas bandas americanas, Fall Out Boy (de Illinois) e Yellowcard (de Jacksonville), que encabeçam neste domingo a jornada São Paulo Mix Festival, organizada pela Rádio Mix FM (106,3 MHz), no Estádio Palestra Itália (antigo Parque Antárctica). Os portões serão abertos ao meio-dia (ingressos entre R$ 40 e R$ 60). A censura é 12 anos. O Yellowcard tocou dia 19 de agosto no Via Funchal. Seu punk pop tem trunfo extra: o violinista elétrico Sean Mackin, que incendeia as performances pulando como um cabrito pelo palco, nivelando o violino à guitarra de Ryan Key. Além dos americanos, as brasileiras CPM22, Hateen e Charlie Brown Jr. estarão lá.