Em ritmo de São João, comemorado no próximo sábado, dia 24 de junho, a banda de forró Falamansa é a atração desta semana no Estadão + Música. Um ano depois de receber o Grammy Latino na categoria Best Brazilian Roots Album, o grupoestá de volta às prateleiras físicas e virtuais com seu novo trabalho, intitulado Lá da Alma, que segue sua principal característica: as mensagens positivas unidas ao autêntico forró pé de serra. O bate-papo é nesta quarta-feira, 21, e começa às 15h. A entrevista é transmitida pela página do Cultura Estadão no Facebook. Participe, mande sua pergunta para o grupo!

