Faith No More tocará no SWU

SÃO PAULO - O Faith No More foi confirmado como mais uma das atrações do festival SWU. O grupo se apresentará no dia 14 de novembro, no mesmo dia que Megadeth e Sonic Youth, de acordo com comunicado publicado no site oficial do evento.

Esta é a décima atração musical, entre as 70 esperadas, já divulgada pela organização. Também tocam no SWU Snoop Dogg, Black Eyed Peas, Damien 'Jr Gong' Marley, Peter Gabriel com a New Blood Orchestra e os DJs Sven Vät, Frankie Knucles e James Murphy.

Neil Young também participará do evento, mas como palestrante, para falar de ativismo sustentável com seu carro não poluente.

O SWU Music & Arts Festival acontece em Paulínia, no interior de São Paulo, entre 12 e 14 de novembro. Os ingressos do setor Pista estão à venda pelo site Ingresso Rápido.