Faith No More lança single após 18 anos

Após silêncio de 18 anos, o Faith No More lançou um novo single nesta semana. Motherfucker é a primeira música do álbum que a banda vem preparando para lançar no começo de 2015. A faixa estará disponível em uma versão limitada em vinil de 7 polegadas, a ser lançado na Black Friday do próximo 28 de novembro.

Em depoimento à revista Rolling Stone, o baixista Bill Gould disse que Motherfucker, produzida pelos próprios integrantes no estúdio que a banda tem em Oakland, captura o espírito da banda em 2014.

Todas as faixas foram feitas de forma independente pelo Faith No More e serão lançadas com um selo próprio, a Reclamation Records. "É muito importante ter apenas nós mesmos como responsáveis neste ponto da nossa carreira, e a música é sobre isso," disse Gould à revista. O nome do álbum que será lançado em abril ainda não foi definido.