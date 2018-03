Faith No More, Jane's Addiction e Deftones, shows confirmados

O Maquinária Festival 2009 começa a divulgar sua programação, confirmando a presença de três bandas californianas. Faith No More, uma das maiores bandas de rock dos anos 90, com sucessos como Epic e Falling to Pieces, e uma participação marcante no Rock In Rio 2. Vem aí também a Jane's Addiction, banda nascida em 1985, sucesso com as canções Pigs in Zen, Jane Says e Been Caught Stealing, liderada pelo vocalista Perry Farrell, que em 91 decidiu se dedicar ao festival Lollapalooza, fazendo os outros integrantes tomarem outros rumos até voltarem a se reunir com outra formação em 2002. A banda de metal alternativo Deftones, que também tocou no Rock in Rio e em São Paulo, em 2007, compõe as atrações programadas para o primeiro dia do festival, que acontece na Chácara do Jockey nos dias 7 e 8 de novembro.

O evento terá dois palcos, bares, restaurantes e, nos intervalos, lounge com DJs num espaço que também terá exposição de arte urbana, segundo informam os organizadores do festival.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maquinária Festival: 07 e 08 de novembro

Local: Chácara do Jockey - Av. Pirajussara, s/n (altura do 5.100 da av. Francisco Morato)

Classificação etária: Menores de 16 anos: entrada permitida somente acompanhado dos pais ou responsáveis legais. Não é recomendada a entrada de menores de 10 anos.

Acesso para deficientes

Ingressos: até 30 de agosto

Ingressorápido

Telefone: 4003-1212

www.ingressorapido.com.br

Preços:

Pista: R$200,00 inteira / R$100,00 meia-entrada

Área VIP: R$450,00 inteira / R$225,00 meia-entrada

Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário. Venda limitada na forma da Lei nº 11.355/93.

Pontos de Venda

Serviço de Vendas Ingresso Rápido.

A compra pelos canais de venda do Ingresso Rápido "poderá" estar sujeita ao acréscimo de taxa de conveniência.

Call Center - 4003-1212

De 2ª a Sábado das 9h às 22h. Domingos e feriados, das 11h às 19h.

Entregas em domicílio: São Paulo; Grande São Paulo; Campinas e região; Rio de Janeiro; Niterói; Salvador; Belo Horizonte; Curitiba; e Joinville.

www.ingressorapido.com.br

São Paulo - Capital

Shopping Iguatemi - Show Tickets

Av. Brig. Faria Lima, 2.232/3º Piso/Alameda de Serviços

De 2ª a sábado das 10h às 21h30. Domingos das 14h às 19h30. Feriado não abre.

Shopping Morumbi - Fnac

Av. Roque Petrônio Jr. .1.089

Todos os dias das 10h às 21h. Feriados das 12h às 21h.

Paulista - Fnac

Av. Paulista, 901.

Todos os dias das 10h às 20h.

Pinheiros - Fnac

Praça dos Omaguás, 34

Todos os dias das 10h às 20h.

Vila Mariana - Digital Stadium

Rua Dr. Bacelar, 1.207

De 2ª a 6ª das 12h às 21h.30.h. Sábados das 11h às 17h30.

Centro - Espaço Parlapatões

Praça Franklin Roosevelt, 158

De 3ª a Domingo e Feriados das 16h às 22h

Grande São Paulo e Interior

Santo André - Posto Gravatinha

Av. Portugal, 1.756, Jardim Bela Vista

De 2ª a 6ª das 12h às 20h. Sábados e Feriados das 10h às 18h.

Barueri, Alphaville - Livraria Solis

Al. Rio Negro, 1.033 / Alpha Shopping D / Piso Inferior

De 2ª a Sábado das 7h às 19h30

Santana do Parnaíba, Alphaville - Newness

Av. Yojiro Takaoka, 4.528 / Loja 2 / La Ville Mall

Todos os dias das 7h às 19h

Guarulhos - Fuji Turismo

R. Tapajós, 33C, Centro

De 2ª a 6ª das 9h às 18h30. Sábados das 10h às 14h..

Shopping Dom Pedro, Campinas - Fnac

Av. Guilherme Campos, 500 / Loja A-017

De 2ª a Sábado das 10h às 20h. Domingos e Feriados das 12h as 19h.

Shopping Ventura Mall, Campinas - Livraria Solis

Rua Santo Zoia, 30 / Lojas 05 e 07.

Todos os dias das 10h às 19h.

Bauru - 100% Vídeo

Av. Getúlio Vargas, 493, Vila Mariana

Todos os dias das 10h às 24h.

Chapelaria Tihany -

Rua Pará, 106 - Centro - São Caetano do Sul - SP

De 2ª a 6ª das 9h às 19h. Sábados das 9h às 19h.

Tel: (11)2668-5075

Rio de Janeiro - Capital

Barra Shopping - Fnac

Av. das Américas, 4.666 / Loja B 101/114.

De 2ª a Sábado das 10h às 20h. Domingos e Feriados das 15h às 20h.

Copacabana - Modern Sound

Rua Barata Ribeiro, 502 / loja D.

De 2ª a 6ª das 9h30 às 20h. Sábados das 9h30 às 19h.

Leblon - Obggi 2007

Rua Carlos Góes, 234 - Lj. I

De 2ª a 6ª das 10h30 às 20h. Sábado das 10h30 às 16h.

Lagoa - Posto Piraquê

Av. Borges de Medeiros, s/nº.

Todos os dias das 9h às 20h.

Jacarepaguá - Alfa Turismo

R. Cândido Benício, 1.381 / Sala 201.

De 2ª a 6ª das 9h às 19h. Sábados das 9h às 14h.

Campo Grande - Posto Ipiranga Três Pontos

Estrada do Cachamorra (em frente ao Heliogás).

Todos os dias das 9h às 20h.

Tijuca - Posto BR Bougainville

Rua Uruguai esquina com Rua Maxell.

Todos os dias das 9h às 20h.

Loja Vivo Ipanema

Rua Visconde de Pirajá, 443

De 2ª a 6ª das 14h às 20h

Sábados das 10h às 16h.

Loja Vivo Leblon

Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - loja 106-N - Shopping Leblon

De 2ª a sábado das 14h às 20h

Domingos e feriados das 15h às 21h.

Niterói RJ

Icaraí - Posto São Bento

Rua Roberto Silveira, 283.

Todos os dias das 9h 20 às 20h.

Curitiba PR

Barigui - Fnac

R. Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 / Loja 101.

Todos os dias das 10h às 20h.

Centro - Mv.4

R. Vicente Machado, 285 - loja 02/04 ( entrada tb pela Comendador Araújo, 268 ).

De 2ªa 6ª das 9h.20 às 20h. Sábados das 9h.30 às 18h.

Centro - Teatro Lala Schneider

R. Treze de Maio, 626.

De 3ªa 6ª das 13h às 20h. Sábados das 14h às 22h. Domingos das 14h às 21h.

Centro - Teatro Reikrauss Benemond

Praça Tiradentes, 106.

De 2ª à 6ª das 14h às 18h. Sábados das 10h às 12h

Shopping Estação - Teatro Regina Vogue

Av. Sete de Setembro, 2.775 / loja 2004.

2ª das 14h às 18h. De 3ª a Domingo das 14h às 22h.

Ponta Grossa - PR

PDN Rádio Mundi PR

R. Ermelino de Leão, 703 Olarias Loja T45.

De Domingo a Sexta das 14h30 às 20h30.

Joinville SC

Bairro Atiradores - Biergarten Chopp & Cozinha

R. Visconde de Taunay, 1.183.

De 3ª a Sábado das 13h às 20h.

Belo Horizonte MG

Shopping 5ª Avenida - Loja Ingresso Rápido

R. Alagoas, 1.314. - loja 27C

De 2ª a 6ª das 9h às 19h. Sábados das 10h às 14h

BH Shopping - Livraria Leitura

Rod. BR 356, 3.049 / Loja OP51, Belvedere

De 2ª à Sábado das 10h às 21h30. Domingos das 14h às 19h30.

Juiz de Fora MG

Leitura Megastore

Av. Rio Branco, 2.161 - Centro (em frente ao Parque Halfeld)

De 2ª a 6ª das 9h às 20h. Sábados das 10h às 14h30

Uberaba MG

Loja Pro

R. Novo Horizonte, 594 - Vila Maria Helena

De 2ª a 6ª das 9h às 18h.

Brasília DF

Guará - Fnac

SAI / SO área 6580 LUC 149P.

Todos os dias das 10h às 20h.

Pátio Brasil, Asa Sul - Planet Music

SCN Quadra 7 Bloco A Loja T046

De 2ª a sábado das 10h às 21.30h. Domingos das 14h às 19.30h

Brasilia Shopping, Asa Norte - Planet Music

SCN Quadra 5 Bloco A, 172-C - Primeiro Subsolo

De 2ª a Sábado das 10h às 21.30h. Domingos das 13h às 20h.

Goiânia GO

Livraria Leitura

Av. T-0010, 1.300 / Sala 321A / Piso 03.

De 2ª a sábado das 10h às 22h. Domingos das 15h às 21h.

Salvador BA

Shopping Barra - Ticketmix

Av. Centenário, 2.992 / Piso 1 / Setor Sul (próximo a Perine).

De 2ª a Sábado das 9h às 22h. Domingos e Feriados das 14h às 20h.