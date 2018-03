Faith No More confirma show em novembro em São Paulo

Grupo confirmou presença no Brasil pelo Twitter do baixista, Billy Gould. Foto: Flickr/Reprodução

SÃO PAULO - A banda americana de rock Faith No More confirmou nesta quinta-feira, 13, que fará uma apresentação no Brasil nesta ano. O baixista da banda, Billy Gould, publicou em seu perfil da rede social Twitter que o grupo tocará em São Paulo, no dia 7 de novembro, no Festival Maquinaria.

O Festival, cuja primeira edição ocorreu no ano passado com a presença de bandas como Sepultura, Misfits, Matanza, Biohazard, Suicidal Tendencies, MxPx e CPM22, será realizado na Chácara do Jockey. A venda dos ingressos começa nesta sexta-feira, 14, pelo site do Ingresso Fácil, e os preços variam entre R$ 200 e R$ 450, segundo a organização do evento.

Além do Brasil, os americanos passam por Santiago do Chile e Buenos Aires, nos dias 10 de outubro e 1º de novembro respectivamente.

O Faith No More se formou em 1982 e tocou junto até 1998, quando o grupo se separou. Em fevereiro deste ano, entretanto, o integrantes se reuniram inicialmente para uma turnê europeia, mas ampliaram o número de apresentações para outros países. O grupo já tem duas passagens pelo Brasil, quando tocou em 1991 no Maracanã pelo Rock in Rio II e posteriormente, no mesmo ano, voltou para uma turnê nacional.