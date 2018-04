Faith No More anuncia mais três datas de shows no Brasil

Depois de anunciar a participação no Maquinaria Festival - em São Paulo, dia 7 de novembro - o Faith No More anunciou mais três datas de shows no Brasil no mesmo mês: dia 3, em Porto Alegre, dia 5, no Rio de Janeiro e dia 8, em Belo Horizonte. Faith No More, uma das maiores bandas de rock dos anos 90, com sucessos como Epic e Falling to Pieces, e uma participação marcante no Rock In Rio 2. Os preços dos ingressos variam.

Serviço

Porto Alegre

Local: Pepsi on Stage - Avenida Severo Dullius, 1995 - Porto Alegre (RS)

Site: www.pepsionstage.com.br

Telefones para informações: 0300-7896846

Venda a grupos: (11) 2846-6166 / 6232

Única apresentação dia 03 de novembro

Horário: 21h30

Duração espetáculo: aproximadamente 1h30

Classificação etária: 14 anos

Capacidade pista: 7154 lugares

Abertura da casa: 1h30 antes do espetáculo

Meio de pagamento preferencial: Credicard

Estacionamento: terceirizado: R$ 15,00

Acesso para deficientes

Ar condicionado

Preços

Configuração "Pista" NORMAL

Pista - 1º Lote R$ 90,00

Pista - 2º Lote R$ 100,00

Pista - 3º Lote R$ 120,00

Pista - 4º Lote R$ 140,00

Mezanino R$ 200,00

Camarote R$ 340,00

Rio de Janeiro

Local: Citibank Hall - Av. Ayrton Senna, 3000 - Shopping Via Parque - Barra da Tijuca

Site: www.citibankhall.com.br

Telefones para informações: 0300-7896846

Venda a grupos: (11) 2846-6166 / 6232

Única apresentação dia 05 de novembro

Horário: 21h30

Duração espetáculo: aproximadamente 1h30

Classificação etária: Não será permitida a entrada de menores de 12 anos; 12 e 13 anos: permitida a entrada (acompanhados dos pais ou responsáveis legais); 14 anos em diante: permitida a entrada (desacompanhados).

Capacidade pista: 8430 lugares

Abertura da casa: 1h30 antes do espetáculo

Co-Patrocínio: Credicard/ Itaipava Premium / Samsung

Seguradora Oficial: Allianz

Estacionamento: terceirizado: R$ 25,00

Acesso para deficientes

Ar condicionado

Preços

Configuração "Pista" NORMAL MEIA-ENTRADA

Nos camarotes R$ 300,00 R$ 150,00

Nas poltronas R$ 250,00 R$ 125,00

Pista VIP R$ 300,00 R$ 150,00

Pista R$ 150,00 R$ 75,00

Belo Horizonte

Serviço Faith No More - "The Second Coming"

Realização: TIME FOR FUN

Local: Chevrolet Hall - Av. Nossa Senhora do Carmo, 230 - Savasi - Belo Horizonte (MG)

Site: www.chevrolethallbh.com.br

Telefones para informações: 0300-7896846

Venda a grupos: (11) 2846-6166 / 6232

Única apresentação dia 08 de novembro

Horário: 20h

Duração espetáculo: aproximadamente 1h30

Classificação etária: 16 anos

Capacidade pista: 5800 lugares

Abertura da casa: 1h30 antes do espetáculo

Meio de pagamento preferencial: Credicard

Estacionamento: terceirizado: R$ 15,00

Acesso para deficientes

Ar condicionado

Preços

Configuração "Pista" NORMAL MEIA-ENTRADA

Pista - 1º Lote R$ 140,00 R$ 70,00

Pista - 2º Lote R$ 160,00 R$ 80,00

Pista - 3º Lote R$ 180,00 R$ 90,00

Pista - 4º Lote R$ 200,00 R$ 100,00

São Paulo

Maquinária Festival: 07 e 08 de novembro

Local: Chácara do Jockey - Av. Pirajussara, s/n (altura do 5.100 da av. Francisco Morato)

Classificação etária: Menores de 16 anos: entrada permitida somente acompanhado dos pais ou responsáveis legais. Não é recomendada a entrada de menores de 10 anos.

Acesso para deficientes

Ingressos: até 30 de agosto

Ingressorápido

Telefone: 4003-1212

www.ingressorapido.com.br

Preços:

Pista: R$200,00 inteira / R$100,00 meia-entrada

Área VIP: R$450,00 inteira / R$225,00 meia-entrada

Meia-entrada: obrigatória a apresentação do documento previsto em lei que comprove a condição de beneficiário. Venda limitada na forma da Lei nº 11.355/93.