Facebook conversa com grandes gravadoras sobre serviço de música O site de relacionamento Facebook se aproximou das maiores gravadoras do mundo para conversarem sobre o lançamento de um serviço de música, afirmou o Financial Times desta quarta-feira, cintando fontes familiares com a questão. As negociações foram descritas como "preliminares" e chegam após fontes familiares à questão afirmarem à Reuters na semana passada que grandes gravadoras tiveram conversas similares com o MySpace, site de relacionamento pertencente a News Corp. O Facebook e as quatro maiores gravadoras do mundo -- Universal Music, Sony BMG Music Entertainment, Warner Music e EMI -- não estavam imediatamente disponíveis para comentar o assunto. (Reportagem de Yinka Adegoke)