Fabiana Cozza mostra o dom do samba no Grazie a Dio! É só ouvir uma nota cantada por ela. Fabiana Cozza impressiona quem a ouve pela primeira ou pela vigésima vez. "Onde é que eu posso comprar o seu CD?", pergunta uma fã que se encantou à primeira vista no segundo dia da temporada que a intérprete vem realizando no Grazie a Dio!, sempre às terças-feiras, até o fim do mês em São Paulo. Fabiana, que sempre tratou de carregar consigo exemplares de seu primeiro álbum independente, "O Samba É Meu Dom", agora não terá mais com o que se preocupar (pelo menos, no que diz respeito ao lado comercial): ela fechou um contrato de distribuição e licenciamento com o selo Eldorado e, dentro em breve, sua voz delicada e, ao mesmo tempo, intensa poderá ser encontrada em todo o País. "O Samba É Meu Dom" contempla músicas de grandes compositores, como Geraldo Filme e Silas de Oliveira, pinçadas com todo o carinho pela própria Fabiana. O samba que dá nome ao álbum, composto por Wilson das Neves e Paulo César Pinheiro, é a faixa de abertura do CD da cantora que já foi comparada diversas vezes a Clara Nunes. "A Morte De Chico Preto", de Geraldo Filme, a triste "São Mateus", de Rodrigo de Campos e Marcos Paiva, e "Meu Drama", de Silas de Oliveira, são apenas algumas das belas canções que estão no disco. Na temporada do Grazie a Dio!, Fabiana também já adianta o que vem por aí: ela apresenta algumas das músicas que vão fazer parte do seu segundo álbum, ainda sem data para ser lançado, como "Parte", de Rubens Nogueira e Paulo César Pinheiro "Sonho Meu", "Acreditar" e "Alguém me Avisou", três das músicas clássicas de D. Ivone Lara, e "Xangô te Xinga", de Leandro Medina. "Eu gosto de primeiro sentir a reação do público com as músicas pré-selecionadas por mim, antes de gravar qualquer coisa", conta a simpática Fabiana. No começo de sua carreira, por volta de 1996, ela cantava apenas sambas tristes porque acreditava que as músicas eram mais densas e emocionantes. Num ensolarado dia, ouviu Hermeto Pascoal dizer que música boa é aquela que te deixa feliz que te faz dançar - e repensou o seu trabalho. "Eu sou apenas uma catalisadora dessas energias." A filha de Osvaldo dos Santos, sambista da velha guarda da Camisa Verde e Branco, também disse que não poderia deixar de fora o "Canto de Ossanha", de Vinicius de Moraes e Baden Powell, cuja intensa interpretação já se tornou sua marca registrada, além da bela canção de Gerônimo, "Agradecer e Abraçar". A gente é que agradece. Fabiana Cozza. Grazie a Dio. Rua Girassol, 67, (11) 3031-6568. 3 ª, 22h30. R$ 13. Até 24/10