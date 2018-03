Fã grava momento em que é agredido por Amy Winehouse

Um fã que foi agredido por Amy Winehouse no último sábado, durante a apresentação da cantora no Festival de Glastonbury, gravou em sua câmera digital as imagens da artista se aproximando e do momento da agressão. Assista às imagens gravadas pelo fã agredido James Gostelow, de 25 anos, disse ter levado uma cotovelada da artista em sua testa depois que alguém na multidão atrás dele jogou um chapéu na cantora. Segundo Gostelow, o incidente foi provocado por um mal-entendido. "Eu vi um chapéu ser jogado atrás de mim e atingir Amy. Ela olhou para baixo, me viu olhando para cima, e seu cotovelo veio em minha direção", disse. O fã afirmou ter ficado mais "chocado" do que machucado com a agressão e disse que não pretende dar queixa à polícia. "Não é todo mundo que pode dizer que foi agredido por Amy Winehouse", afirmou. Incidente O porta-voz da cantora não comentou a versão de Gostelow para o incidente. No primeiro vídeo do incidente, divulgado logo após o show, Amy parecia estar agredindo a platéia em determinado momento. Logo depois da apresentação de Amy, foram divulgadas diferentes versões sobre o incidente. O porta-voz da cantora disse que ela havia batido "em alguém que teria tentado pegar em seu cabelo enquanto ela encerrava sua apresentação perto dos fãs na frente do palco". No entanto, o organizador do festival, Michael Eavis, afirmou que Winehouse disse a ele que alguém tentou tocar em seus seios. Boa saúde A apresentação de uma hora de duração de Winehouse no sábado foi seu primeiro show completo na Grã-Bretanha nos últimos sete meses. Ela atraiu uma multidão para o palco principal do festival, o Pyramid Stage, mas dividiu as opiniões dos fãs. Seu porta-voz disse que pelo menos 75 mil pessoas assistiram ao show e que os organizadores nunca viram o gramado tão cheio. A cantora vencedora do Grammy estava em perfeita forma e com a voz boa durante a maior parte da apresentação, afastando um pouco os temores sobre suas condições de saúde. Ela pulou para a área de segurança nas últimas duas músicas, durante as quais ficou separada dos fãs apenas por uma cerca. "Obrigada pelo apoio de vocês", disse ela aos fãs durante o show, no qual apresentou alguns de seus sucessos, como Cupid, Rehab e Tears Dry on Their Own. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.