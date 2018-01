Fã de futebol, Plácido Domingo fará concerto antes da final da Copa

Aos 73 anos e mais de 50 de carreira, o cantor lírico Plácido Domingo chegou ao Brasil com disposição para cantar e para torcer. Domingo tem concerto único no País dia 11, a dois dias da final da Copa do Mundo, na HSBC Arena, no Rio, em que mostrará um repertório que mistura árias, zarzuelas (operetas espanholas) e clássicos da música brasileira, como Garota de Ipanema e Aquarela do Brasil. Na sexta-feira, 4, assiste ao embate entre Alemanha e França no Maracanã - será sua primeira vez no estádio, motivo de "grande emoção".

Ele se apresenta antes das finais das Copas desde 1990 (à exceção de 2010, quando não conseguiu marcar concerto na África do Sul por causa de outros compromissos profissionais) e, aficionado por futebol, declarou torcida pelo Brasil - uma vez que a Espanha, onde nasceu, e o México, onde passou a infância, já estão eliminados.

"Eu sei que o povo brasileiro não está muito feliz com a seleção, está faltando o conjunto que se tinha antes, quando se jogava com alegria e segurança. Torço para o Brasil, naturalmente. Seria interessante se fosse com uma seleção que nunca ganhou. Se o Brasil ganha uma sexta Copa, nos deixa sem nada", brincou, em entrevista, na manhã desta quinta-feira, 3, no Rio.

Há um ano, Domingo foi internado em decorrência de uma embolia pulmonar e confessou que teve medo do futuro. "A verdade é que me assustei. Faz um ano daqui a quatro dias. Mas minha vida mudou muito pouco e não afetou minha voz".

A longevidade artística ele credita ao prazer com que trabalha. "É a paixão que eu sinto pela música. Tenho uma saúde vocal muito boa. Esportivamente falando, minha garganta é forte", disse." Houve momentos em que tive dúvidas, pensei se já tinha passado meu tempo, mas se estou feliz, se o público vem, não posso parar. Tenho contratos já para daqui a três anos".

PLÁCIDO DOMINGO

HSBC Arena. Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3.401, Barra da Tijuca, 4003-1527. Dia 11/7, às 22 h. R$ 240 a R$ 1.200.