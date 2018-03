Fã-Clube do Kiss no Brasil tem fila de espera

O exército de mascarados que seguem fanaticamente o grupo Kiss desde 1975 chama-se Kiss Army, e é organizado em todo o mundo. Aqui, chama-se Kiss Army Brasil e tem 1,1 mil integrantes. "E uma lista de espera de mais de 600 interessados em ingressar", gaba-se Roberto Simmons, presidente do Kiss Army Brasil. Quase todos eles usam o sobrenome dos ídolos como se fosse seu. Para tornar-se fã, não basta querer: tem de ser admitido, e há critérios, o maior dele demonstrar conhecimento e paixão legítima pelo grupo.

"Amamos o Kiss pela magia da banda, pela música e todo o frisson que ela nos causa, pelas mensagens de amor, festa e tudo mais, por serem uma mistura de super-heróis, seres até mesmo intocáveis, envolto em suas vestimentas e maquiagens que, depois do palco, viram seres normais como nós. Kiss é show!", diz Simmons.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o presidente do fã-clube, a maquiagem que os fãs usam não é item obrigatório, "até porque muitos têm alergia, ou problemas de pele que os prejudicaria", considera. "Mas eu diria que a maquiagem para um fã é algo que nos completa, algo que nos deixa mais próximo do Kiss. Todos podem ser o Kiss por um momento".

Segundo Simmons, as bilheterias da turnê Alive 35, a quantidade de shows que a banda fez nesse um ano em turnê, tudo isso prova que o Kiss ainda faz o melhor rock mundial da atualidade. "A banda está muito bem no palco, apesar dos 35 anos... E pudemos ver isso na prévia q tivemos no show de ontem em Buenos Aires... Os quase sessentões Gene e Paul fizeram a galera Argentina delirar em 2 horas de show, sem que a banda perdesse o pique e o poder."

O músico Antonio Castilho, ou Tutu Simmons, como ele se apresenta, ganha a vida há 25 anos vestindo-se como o baixista do Kiss, Gene Simmons, na banda cover brasileira Destroyer. "Ele é bem mais rico, bem mais alto, bem mais linguarudo e comeu muito mais mulheres, mas eu também tenho meus truques", brinca. Tutu usa uma armadura de 30 quilos nos shows do grupo Destroyer, e estará no show dessa noite ao lado dos colegas - Fábio Stanley, Leo Criss e Rodrigo Frehley.