Exposição nos EUA revela fotos inéditas do início dos Rolling Stones

Fotos raras tiradas nos primeiros anos de carreira dos Rolling Stones vão ser expostas pela primeira vez em um museu na cidade de Cleveland, em Ohio, no mês que vem. As fotos foram tiradas pelo empresário da banda durante shows e ensaios nos Estados Unidos. A exposição marca uma série de atividades em homenagem a banda, ícone do rock-n'-roll.

Bob Bonis, o autor das imagens, era empresário do grupo entre 1964 e 1966. As fotos retratam os primeiros anos dos Rolling Stones durante shows e nos bastidores. Uma das imagens mostra Keith Richards cortando o cabelo de Charlie Watts, o baterista da banda.

As fotografias vão fazer parte de um tributo que homenageia os grandes nomes da música americana como Woddy Gutherie, Aretha Franklin, Janis Joplin e Chuck Berry.