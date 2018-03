Exposição lembra 40 anos do Queen

A exposição Stormtroopers in Stiletto's: Queen, The Early Years foi aberta em Londres para comemorar os 40 anos da banda de rock Queen.

Ela traz imagens inéditas do grupo e roupas usadas pelo vocalista Freddie Mercury.

A mostra se concentra no período anterior a um show de 1976 em Londres no qual os músicos passaram a ser mais conhecidos.

Stormtroopers in Stiletto's: Queen, The Early Years fica em cartaz até o dia 12 de março no centro de artes The Old Truman Brewery, no leste da capital britânica.