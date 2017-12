Exposição gratuita celebra 50 anos da turnê dos Beatles nos EUA

A banda de rock mais bem-sucedida da história ganha uma nova exposição para celebrar os 50 anos da primeira turnê do grupo nos Estados Unidos. O Consulado Britânico inaugura no dia 9 de junho a mostra 'Beatles - 50 Anos de História' na GREAT Britain House, localizada no Centro Brasileiro Britânico, em Pinheiros, na zona oeste da capital paulista. A entrada é gratuita.

Até o dia 13 de julho, cerca de 50 objetos pessoais, discos e fotos de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr ficarão expostos no local. A parte inicial da exposição inclui peças autografadas da banda Quarrymen, grupo original de Lennon que deu origem aos Beatles, assim como o convite da festa onde John e Paul se conheceram. "São materiais raros e serão expostos para a curiosidade do público apreciador dos Beatles e de boa música em geral", diz o curador Marco Antonio Mallagoli.

A mostra terá uma linha do tempo, com todos os LPs lançados pela banda; dados importantes da vida pessoal de John, Paul, George e Ringo e momentos históricos da trajetória do grupo, além de discos autografados, fotos pessoais e ingressos.

Quem comparecer à exposição também poderá ter contato com alguns objetos que marcaram a história do quarteto de Liverpool, como o contrabaixo Hofner autografado por Paul McCartney e duas guitarras Gretsch, do mesmo modelo Traveling Wilburys, edição limitada igual ao instrumento usado por George Harrison.

Exposição Beatles - 50 Anos de História

Centro Brasileiro Britânico. Rua Ferreira de Araújo, 741 - Pinheiros. De segunda a sexta, das 10h às 19h. Fechado aos finais de semana, exceto no sábado 14/06. Até 13/7. Grátis