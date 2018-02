Exposição em SP exibe imagens de bandas como Aerosmith, Kiss e Black Sabbath

São 20 anos dedicados ao rock-n'-roll e à fotografia. Quando o assunto envolve os dois temas, Marcelo Rossi é referência no Brasil e em vários países do mundo. Um apanhado da carreira do fotógrafo pode ser visto na exposição Rockshow, que vai até o dia 7 de fevereiro em São Paulo. A mostra conta com imagens intimistas de bandas como AC/DC, Aerosmith, Kiss, Iron Maiden, Black Sabbath e Steve Vai. A entrada é gratuita.

A Rockshow reúne mais de 2 mil fotografias em cinco telões com o melhor da carreira do brasileiro. As imagens registram grandes apresentações dos gigantes do rock, do backstage à montagem e ao momento do show. Além das peças fotográficas, arquivos pessoais, como ingressos e autógrafos, também podem ser vistos.

A partir do dia 19/2, a exposição Rockshow segue para o Shopping Tatuapé, na zona leste da capital. Segundo Marcelo, algumas modificações devem ser feitas em relação à mostra da Oscar Freire.

"A exposição abrange mais de 20 anos de carreira, desde quando o Brasil começou a ser rota obrigatória dos shows internacionais, o que não acontecia antes. A ideia é tentar externar, em imagens, toda a emoção da música e mostrar ao público como as estruturas dessas grandes apresentações são montadas", diz Marcelo.

MRossi, como é conhecido, se tornou um ícone da fotografia no início da década de 80. No currículo, bandas como Aerosmith, Rush, Kiss, Ramones e Bruce Dickinson. Marcelo também é fotógrafo oficial da banda Capital Inicial e da rádio 89FM.

"É difícil escolher um show favorito. Já perdi a conta de quantos pude registrar. Mas, se tivesse de escolher, seria o do Queen, no estádio do Morumbi, em São Paulo, em 1981. Não fotografei aquela apresentação. Era adolescente, mas minha ligação com a fotografia e o rock começou ali", lembra Marcelo.

Flagship Chilli Beans. Rua Oscar Freire, 1.072. De segunda a sábado, das 10h às 20h/domingo das 12h às 18h. Até 7/2. Grátis.