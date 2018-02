Exposição de fotografias de grandes nomes da música chega a Paraty para o Bourbon Festival

A exposição O Bisbilhoteiro das Galáxias, reunião de fotos do repórter e crítico musical do Estado Jotabê Medeiros, está em Paraty como parte do Bourbon Festival. A mostra fica na Livraria das Marés (Rua Tenente Francisco Antonio, 52, Centro Histórico) durante todo o final de semana do festival. Entre as fotografias, há imagens de Bob Dylan, Joan Baez e do sambista Riachão. A entrada é gratuita.

Nesta sexta-feira, aconteceu também o lançamento em Paraty do livro O Bisbilhoteiro das Galáxias – No Lado B da Cultura Pop (Lazuli Editora), no qual o jornalista narra passagens com personalidades da música e de outras áreas culturais. As imagens da exposição podem ser adquiridas por preços que variam de R$400 a R$1200.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Conforme o Estado reportou em abril, Medeiros começou a fazer essas fotografias para captar para si as "histórias invisíveis" que estavam por detrás dos fatos. "Geralmente, fazia fotos de plateias e infelizmente muita coisa morreu nos meus computadores", afirma. A fotografia mais antiga da mostra é uma de Joe Strummer, vocalista do The Clash, em 2000 (o cantor morreu em 2002), que Medeiros tirou na Inglaterra com uma câmera descartável.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A 6ª edição do Bourbon Festival Paraty começa nesta sexta-feira e vai até domingo, 25. Durante o festival, músicos e bandas se apresentam nas ruas e em palcos montados pela cidade. Entre as principais atrações deste ano, estão a Preservation Hall Jazz Band, a americana Patti Austin, Hermeto Pascoal e o trio paulistano Hammond Grooves.