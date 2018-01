Exibição em Londres comemora 50 anos do Pink Floyd

Uma nova exibição em comemoração à carreira do Pink Floyd, que conta com numerosas curiosidades e homenagens à iconografia reconhecidamente surreal da banda, será inaugurada em Londres no domingo.

O Museu Victoria and Albert irá sediar a The Pink Floyd Exhibition: Their Mortal Remains para marcar o 50º aniversário do lançamento do disco de estreia do grupo britânico, The Piper at the Gates of Dawn.

"Não se trata somente de nostalgia", disse o baterista do Pink Floyd, Nick Mason, que trabalhou com os desenhistas de algumas das ilustrações de capa mais lendárias da banda, Aubrey "Po" Powell e Storm Thorgerson, para conceber e desenvolver a mostra.

"Cinquenta anos sempre parece um bom momento, e a verdade é que não estaremos todos aqui para sempre. Perdemos dois da banda ao longo dos anos", disse, referindo-se ao guitarrista e principal compositor original, Syd Barrett, e ao tecladista, Rick Wright, "e é muito importante... se você quiser contar estas histórias, fazê-lo quando as pessoas ainda estão por aqui para contá-las".

A exibição é uma crônica audiovisual da ascensão do Pink Floyd - de queridinhos da cena musical underground de Londres no final dos anos 1960 ao estrelato global e uma carreira que lhes rendeu 250 milhões de álbuns vendidos.

Os visitantes entram em uma recriação em tamanho gigante da van que levou o Pink Floyd a suas primeiras apresentações e podem ver mais de 350 artefatos, que vão de pôsteres de show originais a guitarras, além de filmagens inéditas da banda em ação.

As imagens emblemáticas vão de um modelo da estação de energia londrina de Battersea, que aparece na capa do disco "Animals", de 1977, ao muro, que conta até com a presença de um professor gigantesco, que fez parte do cenário da turnê do álbum "The Wall" entre 1980 e 1981.