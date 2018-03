Exemplar de 'Álbum Branco' dos Beatles é vendido por R$ 67 mil

Um exemplar do The White Album (Álbum Branco) dos Beatles foi vendido no site eBay por 19.201 libras esterlinas (US$ 29,1 mil ou R$ 67,6 mil, aproximadamente), informou nesta segunda-feira, 24, a emissora pública austríaca ORF. Foto: Divulgação Veja também: Vaticano elogia legado musical dos Beatles McCartney defende lançamento de faixa 'mítica' dos Beatles A pessoa que agiu como intermediária no leilão, Andrew Milton, britânico residente na Áustria, informou à ORF da venda do LP, que tem o número de série 0000005. Se acredita que esta cópia tenha sido a primeira a ser vendida, já que as quatro anteriores ainda estariam em posse dos membros da famosa banda e de seus herdeiros. Milton, que mora na cidade de Linz, a capital do Estado federado da Alta Áustria, onde dá aulas de inglês e negocia com discos especiais na internet, vendeu o Álbum Branco por encomenda de uma colecionadora italiana. O professor de inglês, que não informou sobre o comprador, diz que já se prepara para oferecer outro exemplar do mesmo disco, desta vez com o número de série 18.