Exclusivo: Chico Buarque lança mais uma música inédita, ‘Massarandupió’; ouça trecho

O novo disco de Chico Buarque, Caravanas, chega às lojas só no dia 25 de agosto, mas o Estadão divulga com exclusividade um trecho de uma nova música do disco, Massarandupió. Ouça:

A canção foi composta com Chico Brown, que completa 21 anos no próximo dia 24. Ele é neto do artista, filho de Carlinhos Brown e Helena Buarque e estudante de produção musical.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com uma nota divulgada pela assessoria de Chico Buarque, o neto relutou em mostrar suas primeiras composições, mas após alguma insistência, Massarandupió chamou atenção do avô - uma valsa que depois foi batizada com o nome da praia da infância de Brown.

Está é uma das sete faixas inéditas de Caravanas, que terá ainda A Moça do Sonho, que Chico e Edu Lobo compuseram para o musical Cambaio (2001), e Dueto, na qual Chico divide os vocais com a neta Clara Buarque, de 18 anos, irmã de Chico Brown.