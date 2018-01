Exclusivo: Charli XCX será a atração da noite de shows do Festival Cultura Inglesa

O Festival Cultura Inglesa já tem seu headliner para a noite de shows que integra a 21ª edição do evento. A escolhida da vez será Charli XCX, a inglesa de Cambridge, de 22 anos e dois discos lançados.

O festival será realizado entre os dias 27 de maio a 18 de junho em São Paulo, com atrações de cinema, artes visuais, teatro e dança.

As apresentações, desta vez, não irão encerrar a programação do festival. Os shows gratuitos serão realizados em 11 de junho, no Memorial da América Latina.

Talvez você se lembre dela com o hit I Love It, da dupla Icona Pop, que escalou Charli para uma participação. A cantora que visitou o Brasil em 2014 também colaborou com Iggy Azalea em Fancy.

Na carreira solo, ela tem dilatado seus vocais punk com as batidas pop em dois discos, True Romance (2013) e o ótimo Sucker (2014). O terceiro álbum está previsto para ser lançado neste ano.