Excesso de público causa princípio de confusão no Lollapalooza

Houve princípio de tumulto na noite deste sábado, 5, no Autódromo de Interlagos. Enquanto alguns tentavam deixar o show do Phoenix e seguir para o palco Onix, onde o Nine Inch Nails se apresentaria, outros pleitiavam um lugar ao sol para assistir à performance pirotécnica do Muse (Palco Skol). Pessoas começaram a se empurrar e algumas chegaram a cair no chão.

Uma das principais reclamações do público nesta edição do Lollapalooza foi a distância de mais de 1 km entre os palcos. No momento da confusão, nenhum segurança estava por perto para socorrer as vítimas. A assessoria de imprensa do festival disse não ter informações sobre o tumulto. A reportagem do 'Estado', no entanto, estava no local na hora da confusão. Diversas pessoas reclamaram dos acessos na hora das trocas das apresentações das bandas.