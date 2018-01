Excêntrica, poderosa e noiva, Lady Gaga chega aos 29 anos

Em entrevista na quinta, dia 26, Gene Simmons, o vocalista e baixista do Kiss, fez rasgados elogios à cantora Lady Gaga. “Eu a admiro, ela esteve em um show nosso. O que ela fez com Tony Bennett (eles cantaram 'Cheek To Cheek', nome do recente álbum da dupla, no Grammy 2015) mostra que, acima de tudo, ela sabe cantar. Queria vê-la gravando um disco de rock. Ela consegue fazer o que Madonna não consegue: cantar”, disse Simmons, para não deixar ninguém esquecer de seu lado polêmico.

E neste sábado, dia 28, Lady Gaga, que se tornou a primeira artista na história a ter três singles vendendo mais de quatro milhões de cópias, faz 29 anos. Nascida Stefani Joanne Angelina Germanotta, Lady Gaga tem entre seus sucessos músicas como Judas, Bad Romance, Poker Face.

Desde seu álbum de estreia The Fame, em 2008, a estrela nova-iorquina ganhou vários prêmios Grammy e tornou-se conhecida por suas constantes acrobacias de moda, tais como usar um terno de carne no MTV Video Music Awards, em 2010.

Conhecida pelo seu estilo pra lá de excêntrico, nos últimos tempo Lady Gaga vem investindo num visual mais elegante. A mudança talvez esteja relacionada com o pedido de casamento feito pelo ator Taylor Kinney, de Chicago Fire, em 14 de fevereiro. Nesta data, o Dia dos Namorados norte-americano, a diva postou foto do anel de noivado, em formato de coração, que Taylor deu para ela, de surpresa, e cujo valor é estimado em R$ 1,5 milhão. O casal começou a namorar em 2011.

Em 2012, Lady Gaga esteve na comunidade do Cantagalo, em Copacabana, zona sul do Rio, antes da apresentação no Parque dos Atletas.

A diva, que está começando a preparar seu casamento, foi vista na quinta, 26, na companhia de um amigo e de um cigarro, procurando locais para realizar a festa. Entre os espaços que ela visitou, está o clube Broad Beach, em Malibu.