Ex-vocalista do Blur volta a tocar em Londres O cantor inglês Damon Albarn, ex-vocalista do grupo Blur e do Gorillaz, voltará a tocar em Londres, no Hammersmith Palais, no penúltimo evento do local antes da sua demolição. A nova banda de Albarn, The Good, The Bad and The Queen, tocará neste mês no clube, localizado na zona oeste capital britânica. "Vamos fazer um dos últimos shows nesse lugar, que será dedicado a Paul (Simonon, ex-baixista do The Clash), porque ele e o Hammersmith Palais caminharam juntos por muitos anos", declarou o músico. "Nunca havia tocado lá antes. Eu ia muito a shows de grupos africanos que se apresentavam no clube aos domingos, mas não só por isso conhecia o Hammersmith". The Good, The Bad and The Queen se apresentará no Hammersmith Palais em 31 de março, um dia antes de o grupo pós-punk The Fall realizar o último show do clube.