Ex-vocalista da banda Os Travessos morre em São Paulo Fábio Borges de Mello, de 26 anos, ex-vocalista do grupo de pagode Os Travessos, faleceu na manhã de quarta-feira, 11, após sofrer uma parada cardíaca em São Paulo. Segundo a produtora do músico, o corpo de Fábio foi cremado na terça-feira, 11. O cantor, que ficou conhecido como Fabynho, deixou o grupo Os Travessos em 2005 e se preparava para lançar sua carreira solo. Os Travessos é um grupo de pagode formado por quatro integrantes, tendo como atual vocalista Filipe Duarte, ex- integrante do grupo Br´oz.