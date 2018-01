Ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró morre em acidente

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, Eliza Clívia, 37 anos, e o namorado dela, o baterista Sérgio Ramos, morreram hoje à tarde num acidente envolvendo um ônibus e o carro de passeio em que viajavam.

A colisão aconteceu entre as ruas Arauá e Maruim, no centro de Aracaju. O casal estava se deslocando para a TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe, para dar uma entrevista no Programa Tolerância Zero. No último post em sua conta no Instagram, a cantora contou que já tinha chegado em Aracaju.

De acordo com testemunhas, o carro onde estavam as vítimas teria invadido a rua preferencial, colidindo com um ônibus de transporte coletivo. O produtor da cantora, Jailson Souza, disse que cinco pessoas estavam no carro no momento do acidente. Três deles foram removidos para o Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) com ferimentos leves.

Eliza nasceu em Livramento da Paraíba e ficou conhecida quando atuou na banda Cavaleiros do Forró e depois na Cavalo de Aço. Atualmente, ela fazia uma carreira solo em que comemorava 20 anos de carreira. Eliza se apresentaria hoje à noite numa casa de show na avenida Hermes Fontes, em Aracaju, que estava promovendo a festa “Arraiá Vip”.

Os corpos de Eliza e do namorado dela, Sérgio Ramos, foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Por enquanto não há informações sobre quando os corpos serão liberados.