Ex-Spice Girl Mel B obtém ordem de restrição contra ex-marido por abuso

A cantora britânica, de 41 anos, disse que o ex-marido, o produtor de TV Stephen Belafonte, a agrediu e destruiu sua auto-estima, ameaçando vazar um vídeo de sexo para a mídia se ela o deixasse, de acordo com documentos judiciais arquivados na Corte Superior de Los Angeles para apoiar seu pedido por uma ordem de restrição.

O pedido foi concedido na segunda-feira e uma audiência completa foi agendada para 24 de abril.

Representantes de Mel B não retornaram imediatamente após pedidos de comentário nesta terça-feira.

As tentativas da Reuters de falar com Belafonte por telefone não tiveram sucesso e nenhum advogado ou representante de Belafonte foi listado nos documentos do tribunal.

Mel B, conhecida como "Scary Spice" no grupo de garotas britânicas dos anos 1990, pediu o divórcio no mês passado em Los Angeles citando diferenças irreconciliáveis.

Eles se casaram em 2007 e têm uma filha de cinco anos. Mel B tem duas outras crianças de relacionamentos anteriores.

Belafonte disse ao site de celebridades TMZ em uma entrevista na segunda-feira: "estou chocado com essas alegações ... acho que alguém está tentando me definir como um cara mau."

Nos documentos do tribunal, Mel B detalhou incidentes que remontam a 2007, quando ela alegou que Belafonte a golpeou no chão e começou a sufocá-la na noite da final do programa de TV Dancing with the Stars.