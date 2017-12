Ex-Spice Girl Mel B dá à luz uma menina, na Califórnia A ex-Spice Girl Melanie Brown deu à luz uma menina em um hospital da Califórnia, disse na terça-feira, 3, o agente dela. A menina, segunda filha de Mel, nasceu às 12h11, horário local de segunda-feira, no Hospital St. John, em Santa Monica. "O bebê é totalmente saudável e com bastante cabelo. Ainda não foi decidido o nome, e ela é conhecida como Bebê Brown", disse o agente em comunicado. Mãe e filha estão agora descansando, mas enfrentarão uma batalha pela paternidade. Ex-Spice Girl diz que o astro de Hollywood Eddie Murphy é o pai, o que ele contesta. Melanie, que se apresentava com o nome de Mel B, já tem uma filha de oito anos, Phoenix Chi, com seu ex-marido Jimmy Gulzar.